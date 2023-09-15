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На кону $24 млрд. Зеленський їде до Байдена, оскільки "ставлення американців змінюється" — WP

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15.09.2023, 11:03
На кону $24 млрд. Зеленський їде до Байдена, оскільки
Володимир Зеленський та Джо Байден (фото - EPA)

Майбутній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона нібито був скоординований з адміністрацією американського лідера Джо Байдена з метою домогтися від Конгресу США надання Україні додаткової допомоги на суму $24 млрд. Про це пише The Washington Post, не посилаючись на джерела.

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За даними американських ЗМІ, Зеленський має намір відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Байден та Зеленський планують виступити там 19 вересня.

Газета описує нинішню ситуацію в США: лідери республіканців, демократи та Білий дім наполягають, що більшість Конгресу продовжує підтримувати допомогу Україні, яка бореться за існування держави та народу.

Однак усередині Республіканської партії (і серед невеликої кількості демократів) зростає напруга щодо того, який обсяг допомоги Вашингтон має надавати Києву.

При цьому через те, що були сформовані одні очікування від нинішнього контрнаступу Сил оборони, а реальність дещо інша, і через роздмухування пропагандою РФ та інших зацікавлених сторін фейкової тези про "провал" спроби ЗСУ, ставлення американців до України "міняється", вказує видання.

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При цьому крайній правий фланг Республіканської партії "веде агресивну кампанію щодо мобілізації громадської підтримки скорочення допомоги Україні".

Як пише WP, Капітолійський пагорб відчуває тиск через наближення року виборів, а довгоочікуваний літній контрнаступ України "приніс поки що лише незначні територіальні успіхи". Таким чином, з кожним наступним запитом на фінансування отримання схвалення Конгресу, ймовірно, ставатиме все складнішим завданням, кажуть законодавці та аналітики".

На тлі такої ситуації візит Зеленського до США має ту саму мету, що й минулий, 22 грудня 2022 року, коли він вирушив до Вашингтона відразу після відвідин лінії фронту під Бахмутом, тоді ще не повністю окупованого Росією.

Тим часом Пентагон створює нову команду в Україні для моніторингу допомоги у сфері безпеки через те, що "дедалі більше республіканських законодавців закликають посилити нагляд за використанням грошей".

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Євген Пилипенко
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