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"Нептун" проходив випробування під час ударів по російських кораблях – командувач ВМС

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 12:28
Крилата ракета з "Нептуна" (Фото - Генштаб)

Українську протикорабельну ракету для комплексу "Нептун", яка не встигла пройти весь процес випробувань перед повномасштабним вторгненням Росії, доводили до потрібних параметрів уже під час ударів по реальних цілях окупантів. Про це в коментарі The Wall Street Journal повідомив командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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Ракетний комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземний комплекс протикорабельних крилатих ракет, розроблений КБ "Луч". Початково дальність польоту ракети – нібито 280 км, швидкість – 900 км/год. Комплекс призначений для ураження крейсерів, есмінців, корветів, фрегатів, десантних та інших видів кораблів. 15 березня 2021 року перші зразки "Нептуна" були передані ВМС.

Ракета мала пройти попередні випробування перед початком вторгнення, але "замість цього ми тестували їх на реальних цілях", сказав Неїжпапа.

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Спочатку Україна атакувала з "Нептуна" російський фрегат "Адмірал Ессен", сказав Неїжпапа, але системи радіоелектронної боротьби корабля окупантів завадили ракетам, і фрегат отримав "лише незначні ушкодження", а кілька моряків зазнали поранень.

За його словами, попри це, Росія так і не повірила, що Україна має "справжню ракетну зброю, і продовжувала намагатися домінувати в наших районах", відправивши крейсер "Москва" в зону ураження.

13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту затонув.

Наприкінці літа 2023 року The Drive написали, що Україна модернізує ракети "Нептун" – і вони зможуть долетіти до Москви.

  • 14 вересня 2023 року пройшла операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун". Як виглядали позиції "Тріумфу" у Криму до та після прильотів – супутникові фото.
  • Атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.

Дивіться відео: "Стоїмо тут, як дебіли". У Євпаторії зняли атаку дронів та Нептуна на С400 росіян

Євген Пилипенко
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війначорне мореОлексій Неїжпапавмф рфнептун
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