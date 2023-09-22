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Буданов: События в Крыму косвенно указывают на планы ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 21:58
Буданов: События в Крыму косвенно указывают на планы ВСУ - Фото
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

События, которые происходят в Крыму примерно с середины августа, косвенно указывают на дальнейший ход украинского наступления. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью The WarZone.

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В ответе на вопрос журналиста о наступлении ВСУ и верит ли глава ГУР, что Украина вернет Крым до конца этого года, Буданов сказал, что "активизация в Крыму" косвенно указывает на планы командования.

"Наша контрнаступательная операция началась в начале лета и продолжается до сих пор... И как вы правильно сказали, я не главнокомандующий Генштаба. Но если говорить о Крыме, вы же не могли не заметить, что с середины августа по Крыму происходит определенная активизация, и это может косвенно подсказать вам ответ на ваш вопрос", – сказал Буданов.

В августе ВСУ начали наносить систематические удары по военным целям и логистическим узлам оккупантов во временно оккупированном Крыму. 

Сообщалось, что помимо нанесения ракетных ударов, которыми уничтожаются системы ПВО и военная инфраструктура, на побережье Крыма высаживались украинские разведгруппы.  

  • 22 сентября, вскоре после 13:00, в Крыму, в том числе в Севастополе, прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты сообщили о ракетной атаке Сил обороны Украины по штабу Российского флота на Черном море. Через несколько минут это подтвердилось: был прилет точно в штаб ЧФ РФ. Вот много видео с места происшествия.
  • Командующий Воздушными силами ВСУ официально подтвердил, что удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе нанесли украинские летчики.
  • Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

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Сергей Бережной
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войнаКрымгурнаступлениеКирилл Буданов
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