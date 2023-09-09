"Вони пронумеровані". У ГУР є перелік стратегічних об'єктів Росії, які буде знищено
Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону заявив, що орган визначив перелік стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню, і методично працює над цим.
За його словами, таких цілей – "дуже багато".
Скібіцький зазначив, що йдеться насамперед про військові об'єкти, об'єкти військово-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення зброї.
"Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", – сказав він.
Заступник Буданова розповів, що ГУР використовує для досягнення мети "усі засоби, які є в Україні": дрони, ракетні системи, агентурні одиниці, які працюють, зокрема, на території країни-агресорки тощо.
За словами Скібіцького, попри те, що західні союзники мають деякі застереження до роботи української розвідки на території Росії, вони загалом розуміють ситуацію й дії України.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії.
- 8 вересня Росія обстріляла Запоріжжя, Суми та Кривий Ріг.
Читайте також: Росія разом з Іраном планують виготовити 6000 "шахедів" до 2025 року – The Washington Post
Коментарі