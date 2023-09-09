"Вони пронумеровані". У ГУР є перелік стратегічних об'єктів Росії, які буде знищено

Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону заявив, що орган визначив перелік стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню, і методично працює над цим.

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За його словами, таких цілей – "дуже багато".

Скібіцький зазначив, що йдеться насамперед про військові об'єкти, об'єкти військово-промислового комплексу, які забезпечують виготовлення зброї.

"Вони усі пронумеровані, визначені по ієрархії, визначене їхнє значення, і ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знизити потенціал РФ і досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукції, перестануть виготовляти військову продукцію", – сказав він.

Заступник Буданова розповів, що ГУР використовує для досягнення мети "усі засоби, які є в Україні": дрони, ракетні системи, агентурні одиниці, які працюють, зокрема, на території країни-агресорки тощо.

За словами Скібіцького, попри те, що західні союзники мають деякі застереження до роботи української розвідки на території Росії, вони загалом розуміють ситуацію й дії України.

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