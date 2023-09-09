"Они все пронумерованы". У ГУР есть список стратегических объектов России – их уничтожат

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона заявил, что орган определил перечень подлежащих уничтожению стратегических объектов России, и методически работает над этим.

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По его словам, таких целей – "очень много".

Скибицкий отметил, что речь идет прежде всего о военных объектах, объектах военно-промышленного комплекса, которые обеспечивают изготовление оружия.

"Они все пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение, и мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы снизить потенциал РФ и достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, завязанные на его продукции, перестанут производить военную продукцию", – сказал он.

Заместитель Буданова рассказал, что ГУР использует для достижения цели "все средства, которые есть в Украине": дроны, ракетные системы, агентурные единицы, работающие в том числе на территории страны-агрессора и т.д.

По словам Скибицкого, несмотря на то, что у западных союзников есть некоторые предостережения к работе украинской разведки на территории России, они в целом понимают ситуацию и действия Украины.

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