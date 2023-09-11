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11.09.2023, 16:24

Звільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фото

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Звільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фото
Звільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фото
Звільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фотоЗвільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фото

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фото спецоперації зі звільнення від російських загарбників газовидобувних платформ "вишок Бойка" у Чорному морі.

Це унікальні документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО на газовидобувних платформах, зазначає відомство.

В операцію увійшли:

→ шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на гумових човнах;

→ зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;

→ зіткнення з ворожою авіацією;

→ евакуація "Конана" – воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Раніше ГУР опублікувало архівне відео евакуації свого оператора, який випав за борт під час атаки російського винищувача Су-27 на моторний човен у Чорному морі.

ДОВІДКА. "Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбані за часів президентства Віктора Януковича, коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко. Станом на початок 2014 року вони були на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".
  • 11 вересня Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео.
  • Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено  російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

Дивіться відео: Військові розвідники ГУР та ВМС підняли прапор України у Криму – відео

Артем Джеріпа
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Теги: війна, гур, вишки бойка
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