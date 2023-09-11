Звільнення "вишок Бойка": ГУР показало унікальні кадри таємної спецоперації – фото

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фото спецоперації зі звільнення від російських загарбників газовидобувних платформ "вишок Бойка" у Чорному морі.
Це унікальні документальні кадри таємної спецоперації ГУР МО на газовидобувних платформах, зазначає відомство.
В операцію увійшли:
→ шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на гумових човнах;
→ зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;
→ зіткнення з ворожою авіацією;
→ евакуація "Конана" – воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.
Раніше ГУР опублікувало архівне відео евакуації свого оператора, який випав за борт під час атаки російського винищувача Су-27 на моторний човен у Чорному морі.
ДОВІДКА.
"Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбані за часів президентства Віктора Януковича
, коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко
. Станом на початок 2014 року вони були на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".
- 11 вересня Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео.
- Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net назвав повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму.
- Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
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