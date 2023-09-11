У ГУР розкрили деталі повернення "вишок Бойка": Крок до звільнення Криму та Чорного моря
11.09.2023, 15:14
Операція на "вишках Бойка" (Фото: скриншот з відео)
У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.
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За його словами, в операції використовувався весь набір доступних інструментів, включно з супутниковими даними.
"Щодо постійної присутності коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам. Відновлення контролю — це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", — сказав Юсов.
Він зазначив, що росіяни використовували вежі як спостережні пункти та розміщували там засоби радіоелектронної боротьби.
"Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи. Це черговий крок для звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря", — заявив розвідник.
Представник ГУР наголосив, що Росія втратила частину можливостей для спостереження та ураження українських сил, а Сили оборони ці можливості отримали.
"Щодо постійної присутності коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам. Відновлення контролю — це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", — сказав Юсов.
Він зазначив, що росіяни використовували вежі як спостережні пункти та розміщували там засоби радіоелектронної боротьби.
"Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи. Це черговий крок для звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря", — заявив розвідник.
Представник ГУР наголосив, що Росія втратила частину можливостей для спостереження та ураження українських сил, а Сили оборони ці можливості отримали.
"Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбано за часів президентства Віктора Януковича, коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко. Станом на початок 2014 року вони розташовувались на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".
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