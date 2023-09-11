У ГУР розкрили деталі повернення "вишок Бойка": Крок до звільнення Криму та Чорного моря

У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

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За його словами, в операції використовувався весь набір доступних інструментів, включно з супутниковими даними.



"Щодо постійної присутності коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам. Відновлення контролю — це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", — сказав Юсов.



Він зазначив, що росіяни використовували вежі як спостережні пункти та розміщували там засоби радіоелектронної боротьби.



"Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи. Це черговий крок для звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря", — заявив розвідник.



Представник ГУР наголосив, що Росія втратила частину можливостей для спостереження та ураження українських сил, а Сили оборони ці можливості отримали.

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