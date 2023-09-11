Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про унікальну операцію і показали відео. Про це повідомила пресслужба ГУР.

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Росія окупувала газо- та нафтовидобувні платформи відносно біля берегів тимчасово окупованого Криму ще у 2015 році та використала їх у військових цілях.

Там розміщували гелікоптери та засоби радіолокації.

ГУР заявляє про унікальну операцію щодо повернення "вишок Бойка" підрозділами спецпризначення — були взяті під контроль бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідіймальні бурові установки "Таврида" та "Сиваш".

Під час операції бійці захопили трофеї — запас некерованих авіаційних ракет, а також станцію радіолокації "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Зазначається, що під час однієї з фаз операції стався бій між воїнами на катерах та російським винищувачем Су-30 — літак отримав пошкодження та відступив.

На записі можна побачити кадри операції ГУР.

"Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбано за часів президентства Віктора Януковича , коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко . Станом на початок 2014 року вони знаходилися на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".

22 серпня 2023 року начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "незабаром" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".

За словами британської пані посла у Києві Мелінди Сіммонс, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходу) після початку великої війни РФ проти України.

24 серпня 2023 року розвідники ГУР та бійці ВМС підняли прапор України в Криму, який окуповано росіянами з початку 2014 року.

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