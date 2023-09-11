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Новини | Україна повернула "вишки Бойка". У ГУР показали відео унікальної операції в Чорному морі видео

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11.09.2023, 12:02
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Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про унікальну операцію і показали відео. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Росія окупувала газо- та нафтовидобувні платформи відносно біля берегів тимчасово окупованого Криму ще у 2015 році та використала їх у військових цілях.

Там розміщували гелікоптери та засоби радіолокації.

ГУР заявляє про унікальну операцію щодо повернення "вишок Бойка" підрозділами спецпризначення — були взяті під контроль бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідіймальні бурові установки "Таврида" та "Сиваш".

Під час операції бійці захопили трофеї — запас некерованих авіаційних ракет, а також станцію радіолокації "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Зазначається, що під час однієї з фаз операції стався бій між воїнами на катерах та російським винищувачем Су-30 — літак отримав пошкодження та відступив.

На записі можна побачити кадри операції ГУР.

"Вишками Бойка" називають самопідйомні бурові установки (СПБУ) "Петро Годованець" і "Незалежність" ("Україна"), які були придбано за часів президентства Віктора Януковича, коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко. Станом на початок 2014 року вони знаходилися на Одеському газовому родовищі, але пізніше їх відвели ближче до узбережжя Криму. На їхнє місце відправили платформу "Таврида".
  • 22 серпня 2023 року начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "незабаром" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.
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Дивіться фото: Росія затопила баржі, щоб захистити від атак Керченський міст

Дмитро Гриниченко
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