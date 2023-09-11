Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про унікальну операцію і показали відео. Про це повідомила пресслужба ГУР.
Росія окупувала газо- та нафтовидобувні платформи відносно біля берегів тимчасово окупованого Криму ще у 2015 році та використала їх у військових цілях.
Там розміщували гелікоптери та засоби радіолокації.
ГУР заявляє про унікальну операцію щодо повернення "вишок Бойка" підрозділами спецпризначення — були взяті під контроль бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідіймальні бурові установки "Таврида" та "Сиваш".
Під час операції бійці захопили трофеї — запас некерованих авіаційних ракет, а також станцію радіолокації "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Зазначається, що під час однієї з фаз операції стався бій між воїнами на катерах та російським винищувачем Су-30 — літак отримав пошкодження та відступив.
На записі можна побачити кадри операції ГУР.
- 22 серпня 2023 року начальник української військової розвідки Кирило Буданов анонсував, що "незабаром" український народ "побачить", як на території Криму знищують загарбників.
- Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- За словами британської пані посла у Києві Мелінди Сіммонс, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходу) після початку великої війни РФ проти України.
- 24 серпня 2023 року розвідники ГУР та бійці ВМС підняли прапор України в Криму, який окуповано росіянами з початку 2014 року.
Дивіться фото: Росія затопила баржі, щоб захистити від атак Керченський міст
Коментарі