Росія затопила баржі, щоб захистити від атак Кримський міст – якісні супутникові фото

Російські окупанти затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів. Супутникові знімки барж біля Кримського мосту, зроблені сервісом Planet.com, опублікувало Радіо Свобода.

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У розпорядженні Радіо Свобода з'явилися супутникові знімки високої роздільної здатності від сервісу Planet.com, на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі.

Зазначається, що, можливо, баржі частково затоплені – глибина тут не перевищує 2-4 метрів.

Передбачається, що ці баржі будуть використані як основа для загородження проти українських аквадронів.

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17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму у різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкту.

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