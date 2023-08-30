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Россия затопила баржи, чтоб защитить от атак Крымский мост – качественные спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 16:32
Россия затопила баржи, чтоб защитить от атак Крымский мост – качественные спутниковые фото - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Российские оккупанты затопили вдоль Крымского моста несколько барж, надеясь, что это защитит незаконное сооружение от атак украинских надводных дронов. Спутниковые снимки барж у Крымского моста, сделанные сервисом Planet.com, опубликовало Радио Свобода.

В распоряжении Радио Свобода появились спутниковые снимки высокого разрешения от сервиса Planet.com, на которых видно, что к югу от моста установили баржи.

Россия затопила баржи, чтоб защитить от атак Крымский мост – качественные спутниковые фото

Россия затопила баржи, чтоб защитить от атак Крымский мост – качественные спутниковые фото

Отмечается, что, возможно, баржи частично затоплены – глубина в этом месте не превышает 2-4 метров.

Предполагается, что эти баржи и будут использованы как основа для заграждения против украинских аквадронов.

Читайте также: Россияне топят паромы, чтобы защитить Керченский мост. Появились спутниковые снимки: фото

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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Наталья Медведева
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