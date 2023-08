Россияне топят паромы, чтобы защитить Керченский мост. Появились спутниковые снимки: фото

Российские оккупанты топят паромы, чтобы защитить Керченский мост от ударов морских дронов Сил обороны. OSINT-исследователь H I Sutton опубликовал спутниковые снимки переправы.

По его словам, на снимках можно увидеть водные заграждения россиян на западных подступах к переправе после атаки надводных дронов.

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN