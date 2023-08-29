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Россияне топят паромы, чтобы защитить Керченский мост. Появились спутниковые снимки: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 10:54
Россияне топят паромы, чтобы защитить Керченский мост. Появились спутниковые снимки: фото - Фото
Керченский мост (Фото: EPA)

Российские оккупанты топят паромы, чтобы защитить Керченский мост от ударов морских дронов Сил обороны. OSINT-исследователь H I Sutton опубликовал спутниковые снимки переправы. 

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По его словам, на снимках можно увидеть водные заграждения россиян на западных подступах к переправе после атаки надводных дронов. 

Ранее в украинской военной разведке сообщили, что захватчики планируют затопить как минимум шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами оккупанты хотят установить боновые заграждения.

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

Читайте также: 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото

Дмитрий Гриниченко
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