Россияне топят паромы, чтобы защитить Керченский мост. Появились спутниковые снимки: фото

Российские оккупанты топят паромы, чтобы защитить Керченский мост от ударов морских дронов Сил обороны. OSINT-исследователь H I Sutton опубликовал спутниковые снимки переправы.

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По его словам, на снимках можно увидеть водные заграждения россиян на западных подступах к переправе после атаки надводных дронов.

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN — H I Sutton (@CovertShores) August 28, 2023

Ранее в украинской военной разведке сообщили, что захватчики планируют затопить как минимум шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами оккупанты хотят установить боновые заграждения.

17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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