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Росіяни топлять пороми, щоб захистити Керченський міст. З'явилися супутникові знімки: фото

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 10:54
Росіяни топлять пороми, щоб захистити Керченський міст. З'явилися супутникові знімки: фото - Фото
Керченський міст (Фото: EPA)

Російські окупанти топлять пороми, щоб захистити Керченський міст від ударів морських дронів Сил оборони. OSINT-дослідник H I Sutton опублікував супутникові знімки переправи.

За його словами, на знімках можна побачити водні загородження росіян на західних підступах до переправи після атаки надводних дронів.
Раніше в українській військовій розвідці повідомили, що загарбники планують затопити принаймні шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами окупанти хочуть встановити бонові загородження

  • 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
  • 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
  • За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

Читайте також: 21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

Дмитро Гриниченко
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