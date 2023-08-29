Росіяни топлять пороми, щоб захистити Керченський міст. З'явилися супутникові знімки: фото
29.08.2023, 10:54
Керченський міст (Фото: EPA)
Російські окупанти топлять пороми, щоб захистити Керченський міст від ударів морських дронів Сил оборони. OSINT-дослідник H I Sutton опублікував супутникові знімки переправи.
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За його словами, на знімках можна побачити водні загородження росіян на західних підступах до переправи після атаки надводних дронів.
***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.— H I Sutton (@CovertShores) August 28, 2023
Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN
Раніше в українській військовій розвідці повідомили, що загарбники планують затопити принаймні шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом.
Між затопленими поромами окупанти хочуть встановити бонові загородження.
- 17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- 12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.
- За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.
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