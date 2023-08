Росіяни топлять пороми, щоб захистити Керченський міст. З'явилися супутникові знімки: фото

Російські окупанти топлять пороми, щоб захистити Керченський міст від ударів морських дронів Сил оборони. OSINT-дослідник H I Sutton опублікував супутникові знімки переправи.

За його словами, на знімках можна побачити водні загородження росіян на західних підступах до переправи після атаки надводних дронів.

***UPDATE***#Russia has been placing block ships across the western approaches to Kerch Bridge, following #Ukrainian USV attack.



Reports suggest these are sunken ferries. #OSINT pic.twitter.com/7lZBDZeBtN