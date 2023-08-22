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ГУР: Чтобы защитить Крымский мост, оккупанты начали топить паромы – карта

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 18:10
ГУР: Чтобы защитить Крымский мост, оккупанты начали топить паромы – карта - Фото
Последствия удара по Крымскому мосту (Иллюстративный скриншот)

Оккупанты проводят подготовительные работы для затопления второго парома в Керченском проливе вблизи незаконно построенного моста между РФ и временно оккупированным Крымом. Затоплением плавсредств и боновыми укреплениями захватчики хотят оградить Крымский мост от атак, говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

По данным ведомства, российские захватчики планируют затопить как минимум шесть плавсредств указанного типа с целью создания защитной полосы перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами оккупанты хотят установить боновые заграждения, отмечает ГУР.

Таким образом, захватчики стремятся оградить Керченский мост от поражения, замечает ведомство.

"Периодические успешные атаки Сил безопасности и обороны Украины по этой законной военной цели привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности, его автомобильного и железнодорожного полотен", – сообщает ГУР.

По словам ведомства, недавние удары по мосту еще раз усугубили ситуацию для российской группировки на юге Украины и "вызвали истерическую реакцию" военно-политического руководства РФ.

В Кремле требовали "во что бы то ни стало обезопасить" мост, который является критически важным для военной логистики оккупационной армии россиян, пишет ГУР.

"Нехитрая мера защиты девятнадцатикилометрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России", – заключает ведомство.

Также ГУР добавляет координаты того, где именно оккупанты хотят затопить второй паром.

Место находится к югу от незаконного Крымского моста, рядом с частью объекта, проходящей по воде между островом Тузла и Тузловской Косой.

Місце затоплення на карті

  • 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
  • 12 августа на Керченском мосту раздались взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.
  • По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта.

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Артём Джерипа
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