ГУР: Щоб захистити Кримський міст, окупанти почали топити пороми – мапа

Окупанти проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому у Керченській протоці поблизу незаконно збудованого мосту між РФ та тимчасово окупованим Кримом. Затопленням плавзасобів та боновими укріпленнями загарбники хочуть захистити Кримський міст від атак, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними відомства, російські загарбники планують затопити принаймні шість плавзасобів вказаного типу з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами окупанти хочуть встановити бонові загородження, зазначає ГУР.

У такий спосіб загарбники прагнуть захистити Керченський міст від ураження, зауважує відомство.

"Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен", – повідомляє ГУР.

За словами відомства, нещодавні удари по мосту вкотре погіршили ситуацію для російського угруповання на півдні України та "викликали істеричну реакцію" військово-політичного керівництва РФ.

У Кремлі вимагали "будь-що убезпечити" міст, який є критично важливим для воєнної логістики окупаційної армії росіян, пише ГУР.

"Нехитра міра захисту дев’ятнадцятикілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва терористичної Росії", – підсумовує відомство.

Також ГУР додає координати того, де саме окупанти хочуть затопити другий пором.

Місце знаходиться на південь від незаконного Кримського мосту, поряд з частиною об'єкта, яка проходить по воді між островом Тузла та Тузлівською косою

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, підіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

Читайте також: 21 тонна вибухівки. Як уперше атакували Кримський міст – розповідь голови СБУ та фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.