Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" в Черном море, в Главном управлении разведки Минобороны заявили об уникальной операции. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
Разведчики заявляют, что Россия оккупировала газо и нефтедобывающие платформы возле берегов временно оккупированного Крыма еще в 2015 году и использовала их в военных целях.
Там размещали вертолеты и средства радиолокации.
ГУР заявляет об уникальной операции по возвращению "Вышек Бойко" подразделениями спецназа — были взяты под контроль буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки, "Таврида" и "Сиваш".
Во время операции бойцы захватили трофеи — запас неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
Отмечается, что во время одной из фаз операции произошел бой между воинами на катерах и российским истребителем Су-30 — самолет получил повреждения и отступил.
На записи можно увидеть кадры операции ГУР.
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