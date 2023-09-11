Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" в Черном море, в Главном управлении разведки Минобороны заявили об уникальной операции. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

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Разведчики заявляют, что Россия оккупировала газо и нефтедобывающие платформы возле берегов временно оккупированного Крыма еще в 2015 году и использовала их в военных целях.

Там размещали вертолеты и средства радиолокации.

ГУР заявляет об уникальной операции по возвращению "Вышек Бойко" подразделениями спецназа — были взяты под контроль буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки, "Таврида" и "Сиваш".

Во время операции бойцы захватили трофеи — запас неуправляемых авиационных ракет, а также радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Отмечается, что во время одной из фаз операции произошел бой между воинами на катерах и российским истребителем Су-30 — самолет получил повреждения и отступил.

На записи можно увидеть кадры операции ГУР.

"Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годовалец" и "Независимость", которые были куплены при президентстве Виктора Януковича , когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко . По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".

22 августа 2023 года начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории Крыма уничтожают захватчиков.

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

По словам британского посла в Киеве Симмонс, временно оккупированный Крым якобы потерял свой "особый статус" (в восприятии Запада) после начала большой войны РФ против Украины.

24 августа 2023 года разведчики ГУР и бойцы ВМС подняли флаг Украины в Крыму, который оккупирован россиянами с начала 2014 года.

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