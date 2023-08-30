Крым потерял "особый статус" после начала большой войны, он как Запорожье — посол Британии

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что временно оккупированный Крым потерял свой "особый статус" после начала большой войны РФ против Украины. Об этом она сообщила в интервью BBC.

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По ее словам, Россия и диктатор Владимир Путин видят Крым критически важной частью своей территории, однако полуостров является частью Украины.

"Одно из изменений, которые принесла эта война — это то, что специальный статус, который международное сообщество предоставило Крыму после 2014 года, по моему ощущению, в настоящее время стал более сбалансированным", — сказала Симмонс.

Дипломат заявила, что когда международное сообщество говорит о Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Крыме, то разницы нет, так как все смешалось в контексте освобождения всех украинских территорий.

"Так что какой смысл в так называемом специальном статусе для Крыма? В плане легитимности нет разницы между тем, за какую именно свою суверенную территорию вы боретесь", — подчеркнула она. 17 июля 2023 года Крымский мост был поврежден второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

12 августа на Керченском мосту прогремели взрывы, поднимались клубы дыма в разных местах. Оккупанты сообщили о перекрытии движения и пожаловались на атаки украинских ракет.

По данным ВМС ВСУ, Крымский мост работает, однако неполноценно, а оккупанты бросают больше сил для охраны этого объекта. Читайте также: 21 тонна взрывчатки. Как впервые атаковали Крымский мост – рассказ главы СБУ и фото

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