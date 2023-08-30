Крим втратив "особливий статус" після початку великої війни, він як Запоріжжя — пані посол Британії

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що тимчасово окупований Крим втратив свій "особливий статус" після початку великої війни. Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС.

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За її словами, Росія та диктатор Володимир Путін сприймають Крим критично важливою частиною своєї території, проте півострів є частиною України.

"Одна зі змін, які принесла ця війна — це те, що спеціальний статус, який міжнародна спільнота надала Криму після 2014 року, на мою думку, на даний час став збалансованішим", — сказала Сіммонс.

Дипломатка заявила, що коли міжнародна спільнота говорить про Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим, то різниці немає, оскільки все змішалося в контексті звільнення всіх українських територій.

"То який сенс у так званому спеціальному статусі для Криму? У плані легітимності немає різниці між тим, за яку саме свою суверенну територію ви боретеся", — наголосила вона.

17 липня 2023 року Кримський міст було пошкоджено вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

12 серпня на Керченському мосту пролунали вибухи, здіймалися клуби диму в різних місцях. Окупанти повідомили про перекриття руху та поскаржилися на атаки українських ракет.

За даними ВМС ЗСУ, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для охорони цього об'єкта.

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