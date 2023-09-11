В ГУР раскрыли детали возвращения "вышек Бойко": Шаг к освобождению Крыма и Черного моря
11.09.2023, 15:14
Операция на "вышках Бойко" (Фото: скриншот с видео)
В Главном управлении разведки Минобороны назвали возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.
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По его словам, в операции использовался весь набор доступных инструментов, включая спутниковые данные.
"Насчет постоянного присутствия комментировать не будем, чтобы не облегчать работу российским спецслужбам. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", — сказал Юсов.
Он отметил, что россияне использовали вышки как наблюдательные пункты и размещали там средства радиоэлектронной борьбы.
"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Это очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря", — заявил разведчик.
Представитель ГУР подчеркнул, что Россия потеряла часть возможностей для наблюдения и поражения украинских сил, а Силы обороны эти возможности получили.
Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были куплены при президентстве Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко. По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели поближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".
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