В ГУР раскрыли детали возвращения "вышек Бойко": Шаг к освобождению Крыма и Черного моря

В Главном управлении разведки Минобороны назвали возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

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По его словам, в операции использовался весь набор доступных инструментов, включая спутниковые данные.

"Насчет постоянного присутствия комментировать не будем, чтобы не облегчать работу российским спецслужбам. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", — сказал Юсов.

Он отметил, что россияне использовали вышки как наблюдательные пункты и размещали там средства радиоэлектронной борьбы.

"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Это очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря", — заявил разведчик.

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия потеряла часть возможностей для наблюдения и поражения украинских сил, а Силы обороны эти возможности получили.

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