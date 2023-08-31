Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Артан" показав архівне відео евакуації свого оператора, який випав за борт під час атаки російського винищувача Су-27 на моторний човен у Чорному морі. Позивного "Конан" врятували.
Боєць під час різкого маневрування борту, щоб вийти з-під обстрілу окупантів із повітря, опинився за бортом.
Побратимам під ударами ворога довелося відступити, але пізніше вони повернулися з підкріпленням, а на пошуки "Конана" було відправлено безпілотник Bayraktar TB2, який через кілька годин засік тепловий слід людини у воді.
Човни з бійцями, що намагалися прорватися до колеги за бортом, обстрілювали з винищувачів ворога, які змінювали один одного в зоні евакуації.
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Оператора ГУР урятували. Він провів понад 12 годин у відкритому морі.
"Конан" впорався. Неймовірно потужний, сильний духом та тілом, він тепер легенда не тільки нашого підрозділу, але, гадаю, і всіх спецпризначенців. Впоралися і ми. Усі поставлені завдання виконано. Головне, без втрат", – описали те, що відбувається в ролику, бійці "Артана".
Оператори ГУР пишуть, що побували "у більшості гарячих точок цієї війни", провели "десятки надважливих та надважких спецоперацій".
"Та ця, реалізована в акваторії Чорного моря, запам'ятається всім нам особливою історією. Вона про силу волі людини. Про цінності нашої команди", – резюмували спецпризначенці.
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