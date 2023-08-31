Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Артан" показав архівне відео евакуації свого оператора, який випав за борт під час атаки російського винищувача Су-27 на моторний човен у Чорному морі. Позивного "Конан" врятували.

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Боєць під час різкого маневрування борту, щоб вийти з-під обстрілу окупантів із повітря, опинився за бортом.

Побратимам під ударами ворога довелося відступити, але пізніше вони повернулися з підкріпленням, а на пошуки "Конана" було відправлено безпілотник Bayraktar TB2, який через кілька годин засік тепловий слід людини у воді.

Човни з бійцями, що намагалися прорватися до колеги за бортом, обстрілювали з винищувачів ворога, які змінювали один одного в зоні евакуації.

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Оператора ГУР урятували. Він провів понад 12 годин у відкритому морі.

"Конан" впорався. Неймовірно потужний, сильний духом та тілом, він тепер легенда не тільки нашого підрозділу, але, гадаю, і всіх спецпризначенців. Впоралися і ми. Усі поставлені завдання виконано. Головне, без втрат", – описали те, що відбувається в ролику, бійці "Артана".

Оператори ГУР пишуть, що побували "у більшості гарячих точок цієї війни", провели "десятки надважливих та надважких спецоперацій".

"Та ця, реалізована в акваторії Чорного моря, запам'ятається всім нам особливою історією. Вона про силу волі людини. Про цінності нашої команди", – резюмували спецпризначенці.

За словами британської пані посла у Києві Мелінди Сіммонс, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходу) після початку великої війни РФ проти України.

24 серпня 2023 року розвідники ГУР та бійці ВМС підняли прапор України в Криму, який окупований росіянами з початку 2014 року.

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