Подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны "Артан" показало архивное видео эвакуации своего оператора, выпавшего за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море. Позывного "Конан" спасли.

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Боец во время резкого маневрирования борта, чтобы уйти из-под обстрела оккупантов с воздуха, оказался за бортом.

Побратимам под ударами врага пришлось отступить, но позднее они вернулись с подкреплением, а на поиски "Конана" был отправлен беспилотник Bayraktar TB2, который спустя несколько часов засек тепловой след человека в воде.

Лодки с бойцами, пытавшимися прорваться к коллеге за бортом, подвергались обстрелам с истребителей врага, которые сменяли друг друга в зоне эвакуации.

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Оператора ГУР спасли. Он провел более 12 часов в открытом море.

"Конан" справился. Невероятно мощный, сильный духом и телом, он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Все поставленные задачи выполнены. Главное, без потерь", – описали происходящее в ролике бойцы "Артана".

Операторы ГУР пишут, что побывали "в большинстве горячих точек этой войны", провели "десятки сверхважных и сверхтяжелых спецопераций".

"Но эта, реализуемая в акватории Черного моря, запомнится всем нам особой историей. Она о силе воли человека. О ценностях нашей команды", – резюмировали спецназовцы.

По словам британского посла в Киеве Мелинды Симмонс, временно оккупированный Крым якобы утратил свой "особый статус" (в восприятии Запада) после начала большой войны РФ против Украины.

24 августа 2023 года разведчики ГУР и бойцы ВМС подняли флаг Украины в Крыму, который оккупирован россиянами с начала 2014 года.

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