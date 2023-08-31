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Оператор ГУР выпал за борт в Черном море под обстрелом Су-27 россиян – видео спасения видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 12:13
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Подразделение спецназа Главного управления разведки Минобороны "Артан" показало архивное видео эвакуации своего оператора, выпавшего за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море. Позывного "Конан" спасли.

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Боец во время резкого маневрирования борта, чтобы уйти из-под обстрела оккупантов с воздуха, оказался за бортом.

Побратимам под ударами врага пришлось отступить, но позднее они вернулись с подкреплением, а на поиски "Конана" был отправлен беспилотник Bayraktar TB2, который спустя несколько часов засек тепловой след человека в воде.

Лодки с бойцами, пытавшимися прорваться к коллеге за бортом, подвергались обстрелам с истребителей врага, которые сменяли друг друга в зоне эвакуации.

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Оператора ГУР спасли. Он провел более 12 часов в открытом море.

"Конан" справился. Невероятно мощный, сильный духом и телом, он теперь легенда не только нашего подразделения, но, думаю, и всех спецназовцев. Справились и мы. Все поставленные задачи выполнены. Главное, без потерь", – описали происходящее в ролике бойцы "Артана".

Операторы ГУР пишут, что побывали "в большинстве горячих точек этой войны", провели "десятки сверхважных и сверхтяжелых спецопераций".

"Но эта, реализуемая в акватории Черного моря, запомнится всем нам особой историей. Она о силе воли человека. О ценностях нашей команды", – резюмировали спецназовцы.

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Євген Пилипенко
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