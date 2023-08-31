Появились новые видео прилета неизвестного воздушного объекта по территории Феодосии во временно оккупированном россиянами Крыму. Ролики размещают в соцсетях местные жители.

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Атака произошла ориентировочно в 21:40, было слышно несколько взрывов: пуски противоракет ПВО и, вероятно, прилет.

От ближайшей точки свободной территории Украины до Феодосии — около 260 км.

Оккупанты запутались в версиях, что это было. Ставленники Кремля на полуострове писали о "сбитой крылатой ракете", пропагандистские z-каналы противника – о "реактивном беспилотнике Ту-141 "Стриж" и даже о противорадиолокационной ракете AGM 88-HARM.

В последнем варианте это могла быть только 300-километровая AGM-88G AARGM-ER, однако о ее наличии у Сил обороны ничего неизвестно.

Еще одно видео опубликовал проукраинский Telegram-канал Крымский ветер:

Оккупанты также писали без подтверждений, что ВСУ "пытались атаковать аэродром Кировское в Феодосии".

В результате прилета/перехвата была повреждена как минимум подстанция или линия электропередач (это частично подтверждают голубые сполохи на видео) ориентировочно в районе Керченского шоссе.

На сегодня по-прежнему нет воды и света на части улиц в некоторых районах города.

По словам британского посла в Киеве Симмонс, временно оккупированный Крым якобы потерял свой "особый статус" (в восприятии Запада) после начала большой войны РФ против Украины.

24 августа 2023 года разведчики ГУР и бойцы ВМС подняли флаг Украины в Крыму, который оккупирован россиянами с начала 2014 года.

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