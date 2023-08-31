З'явилися нові відео прильоту невідомого повітряного об'єкта по території Феодосії у тимчасово окупованому росіянами Криму. Ролики розміщують у соцмережах місцеві мешканці.

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Атака сталася орієнтовно о 21:40, було чути кілька вибухів: пуски протиракет ППО та, ймовірно, приліт.

Від найближчої точки вільної території України до Феодосії приблизно 260 км.

Окупанти заплуталися у версіях, що це було. Маріонетки Кремля на півострові писали про "збиту крилату ракету", пропагандистські z-канали противника – про "реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж" і навіть про протирадіолокаційну ракету AGM 88-HARM.

В останньому варіанті це могла бути лише 300-кілометрова AGM-88G AARGM-ER, проте про її наявність у Сил оборони нічого невідомо.

Ще одне відео опублікував проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер:

Окупанти також писали без підтверджень, що ЗСУ "намагалися атакувати аеродром Кіровське у Феодосії".

Внаслідок прильоту/перехоплення було пошкоджено щонайменше підстанцію або лінію електропередач (це частково підтверджують блакитні спалахи на відео) орієнтовно в районі Керченського шосе.

На сьогодні, як і раніше, немає води та світла на частині вулиць у деяких районах міста.

За словами британського посла у Києві Сіммонс, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходу) після початку великої війни РФ проти України.

24 серпня 2023 року розвідники ГУР та бійці ВМС підняли прапор України в Криму, який окуповано росіянами з початку 2014 року.

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