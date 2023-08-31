З'явилися нові відео прильоту невідомого повітряного об'єкта по території Феодосії у тимчасово окупованому росіянами Криму. Ролики розміщують у соцмережах місцеві мешканці.
Атака сталася орієнтовно о 21:40, було чути кілька вибухів: пуски протиракет ППО та, ймовірно, приліт.
Від найближчої точки вільної території України до Феодосії приблизно 260 км.
Окупанти заплуталися у версіях, що це було. Маріонетки Кремля на півострові писали про "збиту крилату ракету", пропагандистські z-канали противника – про "реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж" і навіть про протирадіолокаційну ракету AGM 88-HARM.
В останньому варіанті це могла бути лише 300-кілометрова AGM-88G AARGM-ER, проте про її наявність у Сил оборони нічого невідомо.
Ще одне відео опублікував проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер:
Окупанти також писали без підтверджень, що ЗСУ "намагалися атакувати аеродром Кіровське у Феодосії".
Внаслідок прильоту/перехоплення було пошкоджено щонайменше підстанцію або лінію електропередач (це частково підтверджують блакитні спалахи на відео) орієнтовно в районі Керченського шосе.
На сьогодні, як і раніше, немає води та світла на частині вулиць у деяких районах міста.
- За словами британського посла у Києві Сіммонс, тимчасово окупований Крим нібито втратив свій "особливий статус" (у сприйнятті Заходу) після початку великої війни РФ проти України.
- 24 серпня 2023 року розвідники ГУР та бійці ВМС підняли прапор України в Криму, який окуповано росіянами з початку 2014 року.
Дивіться фото: Росія затопила баржі, щоб захистити від атак Керченський міст
Коментарі