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Приліт по вечірній Феодосії: блакитні спалахи та пожежа – ще кілька відео видео

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31.08.2023, 11:33
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З'явилися нові відео прильоту невідомого повітряного об'єкта по території Феодосії у тимчасово окупованому росіянами Криму. Ролики розміщують у соцмережах місцеві мешканці.

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Атака сталася орієнтовно о 21:40, було чути кілька вибухів: пуски протиракет ППО та, ймовірно, приліт.

Від найближчої точки вільної території України до Феодосії приблизно 260 км.

Карта: deepstatemap.live

Окупанти заплуталися у версіях, що це було. Маріонетки Кремля на півострові писали про "збиту крилату ракету", пропагандистські z-канали противника – про "реактивний безпілотник Ту-141 "Стриж" і навіть про протирадіолокаційну ракету AGM 88-HARM.

В останньому варіанті це могла бути лише 300-кілометрова AGM-88G AARGM-ER, проте про її наявність у Сил оборони нічого невідомо.

Ще одне відео опублікував проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер:

Окупанти також писали без підтверджень, що ЗСУ "намагалися атакувати аеродром Кіровське у Феодосії".

Внаслідок прильоту/перехоплення було пошкоджено щонайменше підстанцію або лінію електропередач (це частково підтверджують блакитні спалахи на відео) орієнтовно в районі Керченського шосе.

На сьогодні, як і раніше, немає води та світла на частині вулиць у деяких районах міста.

Дивіться фото: Росія затопила баржі, щоб захистити від атак Керченський міст

Євген Пилипенко
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кримвійнаФеодосіяппоракетний удар
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