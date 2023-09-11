Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фото спецоперации по освобождению от российских оккупантов газодобывающих платформ "вышек Бойко" в Черном море.
Это уникальные документальные кадры секретной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах, отмечает ведомство.
В операцию вошли:
→ путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках;
→ зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;
→ столкновение с вражеской авиацией;
→ эвакуация "Конана" – воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.
Ранее ГУР опубликовало архивное видео эвакуации своего оператора, выпавшего за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море.
СПРАВКА.
"Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были приобретены во времена президентства Виктора Януковича
, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко
. По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели ближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".
- 11 сентября Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео.
- Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма.
- Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
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