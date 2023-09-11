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11.09.2023, 16:24

Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

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Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото
Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото
Освобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фотоОсвобождение "вышек Бойко": ГУР показало уникальные кадры тайной спецоперации – фото

Главное управление разведки Минобороны опубликовало фото спецоперации по освобождению от российских оккупантов газодобывающих платформ "вышек Бойко" в Черном море.

Это уникальные документальные кадры секретной спецоперации ГУР МО на газодобывающих платформах, отмечает ведомство.

В операцию вошли:

→ путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках;

→ зачистка объектов и демонтаж средств разведки государства-агрессора;

→ столкновение с вражеской авиацией;

→ эвакуация "Конана" – воина, который оказался за бортом и провел в открытом море 14 часов.

Ранее ГУР опубликовало архивное видео эвакуации своего оператора, выпавшего за борт во время атаки российского истребителя Су-27 на моторную лодку в Черном море.

СПРАВКА."Вышками Бойко" называют самоподъемные буровые установки (СПБУ) "Петр Годованец" и "Независимость" ("Украина"), которые были приобретены во времена президентства Виктора Януковича, когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко. По состоянию на начало 2014 года они находились на Одесском газовом месторождении, но позже их отвели ближе к побережью Крыма. На их место была отправлена платформа "Таврида".
  • 11 сентября Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео.
  • Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии LIGA.net назвал возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма.
  • Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Смотрите видео: Военные разведчики ГУР и ВМС подняли флаг Украины в Крыму – видео

Артём Джерипа
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Теги: война, гур, вышки Бойко
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