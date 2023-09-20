Невідомі диверсанти підірвали літаки Ан-148 та Іл-20 і гелікоптер Мі-28Н у Підмосковʼї на аеродромі, де базуються урядові судна, так звані "літаки судного дня" та спеціальні борти, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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"На аеродромі "Чкаловський" група Слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", – пише відомство.

Невідомі особи заклали вибухівку та підірвали літаки Ан-148 та Іл-20, а також вертоліт Мі-28Н на аеродромі, що ретельно охороняється, повідомляє ГУР.

Обидва літаки належать до 354-го авіаполку спеціального призначення, а цей вертоліт раніше активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю, зауважує воєнна розвідка.

За даними відомства, пошкодження літаків "не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення", а у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину.

Ще один літак Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження, пише ГУР.

"Каральними органами РФ проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", – підсумовує воєнна розвідка.

ДОВІДКА.



Всього вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти у 1976 році. Вони обладнані радіолокаційною системою бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.



Ан-148 – український пасажирський літак розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 у Міноборони РФ та 6 у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадовців спецслужб та армії. Ціна одного літака ~$30 млн.



Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

У квітні 2022 року ЗСУ змогли підбити літак-ретранслятор Іл-22, який міг керувати військами окупантів на Донбасі.

Під час "заколоту" вагнерівці змогли збити один літак Іл-22 – відео з місця падіння уламків.

Наприкінці серпня 2023 року відбулась атака на російський аеродром у Пскові, унаслідок неї було знищено чотири літаки Іл-76.

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