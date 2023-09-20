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Новини | ГУР: Невідомі диверсанти підірвали літаки та гелікоптер на базі "судного дня" у Росії – фото

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 11:42
ГУР: Невідомі диверсанти підірвали літаки та гелікоптер на базі
Ан-148 (Ілюстративне фото: Ingvar-fed/Igor Fedenko)

Невідомі диверсанти підірвали літаки Ан-148 та Іл-20 і гелікоптер Мі-28Н у Підмосковʼї на аеродромі, де базуються урядові судна, так звані "літаки судного дня" та спеціальні борти, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"На аеродромі "Чкаловський" група Слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", – пише відомство.

Невідомі особи заклали вибухівку та підірвали літаки Ан-148 та Іл-20, а також вертоліт Мі-28Н на аеродромі, що ретельно охороняється, повідомляє ГУР.

Обидва літаки належать до 354-го авіаполку спеціального призначення, а цей вертоліт раніше активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю, зауважує воєнна розвідка.

За даними відомства, пошкодження літаків "не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення", а у гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину.

Ще один літак Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження, пише ГУР.

"Каральними органами РФ проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", – підсумовує воєнна розвідка.

ДОВІДКА.

Всього вироблено лише 20 літаків Іл-20, ці судна займаються радіоелектронною розвідкою та радіоелектронною боротьбою. Літаки цього типу перестали виробляти у 1976 році. Вони обладнані радіолокаційною системою бічного огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

Ан-148 – український пасажирський літак розробки конструкторського бюро "Антонов". У Росії лише 21 таке судно: 15 у Міноборони РФ та 6 у Спеціальному льотному загоні "Росія". Цей підрозділ перевозить топчиновників РФ, важливих посадовців спецслужб та армії. Ціна одного літака ~$30 млн.

Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танків, іншої броньованої техніки та малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Дивіться також: Контррозвідка СБУ атакувала на Курському аеродромі чотири Су-30 та один МІГ-29 – джерело

Артем Джеріпа
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