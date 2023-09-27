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РосСМИ показали живого командующего ЧФ РФ. Возможно, ролик сняли до удара по штабу: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:06
Видео: пропагандистские росСМИ
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Российские пропагандистские СМИ показали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым, где он награждает футболистов и дает интервью. Возможно, что таким образом росСМИ отреагировали на сообщение Сил спецопераций Украины о якобы ликвидации Соколова во время ракетного удара 22 сентября по Севастополю.

22 сентября ВСУ атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня ССО заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США. Глава МО сказал: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех", а пресс-секретарь Госдепа Карин Жан-Пьер сообщила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

В опубликованном ролике он сообщил, что оккупанты "успешно выполняют поставленные задачи".

Это заявление прозвучало якобы на церемонии награждения футбольной команды ЧФ "Черноморец", занявшей призовое место в чемпионате Вооруженных сил РФ. Интервью было снято в здании офицеров флота в Севастополе.

Чемпионат состоялся 18 сентября, то есть еще до удара по штабу ЧФ.

LIGA.net отправила запрос в ССО. На момент выхода новости ответ не был получен.

  • В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

Читайте также: Kyiv Post: Командующего ЧФ России Соколова помогли уничтожить недовольные офицеры. Их подкупили

Милана Головань
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войнапропагандачерноморский флотвиктор соколов
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