Российские пропагандистские СМИ показали видео с командующим Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым, где он награждает футболистов и дает интервью. Возможно, что таким образом росСМИ отреагировали на сообщение Сил спецопераций Украины о якобы ликвидации Соколова во время ракетного удара 22 сентября по Севастополю.

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22 сентября ВСУ атаковали штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дня ССО заявили, что там якобы был уничтожен командующий флотом противника на Черном море. В общей сложности якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Подтвердить ликвидацию Соколова не смог ни министр обороны Рустем Умеров, ни Госдеп США. Глава МО сказал: "Если Соколов мертв, это хорошая новость для всех", а пресс-секретарь Госдепа Карин Жан-Пьер сообщила, что видела видео с командующим ЧФ РФ, которое опубликовали в России, однако ей "пока нечего подтверждать".

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

В опубликованном ролике он сообщил, что оккупанты "успешно выполняют поставленные задачи".

Это заявление прозвучало якобы на церемонии награждения футбольной команды ЧФ "Черноморец", занявшей призовое место в чемпионате Вооруженных сил РФ. Интервью было снято в здании офицеров флота в Севастополе.

Чемпионат состоялся 18 сентября, то есть еще до удара по штабу ЧФ.

LIGA.net отправила запрос в ССО. На момент выхода новости ответ не был получен.

В сети есть много видео с моментом и последствиями удара по штабу флота оккупантов.

Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

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