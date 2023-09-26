Умеров о том, жив ли командующий Черноморским флотом РФ: Если мертв – хорошо для всех

Если командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов мертв, то "это хорошая новость для всех". Об этом в комментарии CNN сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Журналисты отметили, что Умеров не подтвердил и не опроверг уничтожение Соколова 22 сентября в результате украинского ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Он находится на наших временно оккупированных территориях… Его вообще там быть не должно. Так что, если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", – сказал глава оборонного ведомства.

Сегодня Минобороны РФ опубликовало фото, сделанные, как утверждается, на заседании коллегии российского военного ведомства. На одном из снимков можно увидеть якобы Соколова. Подразделения ССО после этого сообщили, что уточняют информацию об уничтожении командующего ЧФ РФ.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Всего якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

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