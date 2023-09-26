Россия публикует фото с якобы живым командующим Черноморским флотом РФ. ССО проверяют

Силы спецопераций уточняют информацию об уничтожении командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова в результате украинского ракетного удара по Севастополю 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ССО после "ответа" россиян с якобы живым Соколовым.

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В ССО напомнили, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера, и "имеющиеся источники утверждают", что среди погибших был и командующий ЧФ РФ.

По данным ССО, многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.



"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым – наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных по результатам проведенной операции", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Минобороны РФ опубликовало фото, сделанные, как утверждается, на заседании коллегии российского военного ведомства. На одном из снимков можно увидеть якобы Соколова.

Также до этого спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о гибели Соколова.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.

25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Всего якобы ликвидированы 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

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