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Kyiv Post: Командующего ЧФ России помогли уничтожить недовольные офицеры. Их подкупили

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 08:33
Kyiv Post: Командующего ЧФ России помогли уничтожить недовольные офицеры. Их подкупили - Фото
Виктор Соколов (Фото: ресурс оккупантов)

Газета Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что командующий Черноморского флота РФ адмирал Виктор Соколов был уничтожен с помощью недовольных российских офицеров.

По словам собеседников журналистов, удар по штабу ЧФ России 22 сентября в Севастополе помогали планировать украинские партизаны во временно оккупированном Крыму. 

Представители партизанского движения "АТЕШ" заявили, что наводку на штаб помогли сделать недовольные высокопоставленные офицеры россиян в обмен на финансовое вознаграждение — недовольство возникло, в частности, из-за задержки зарплаты. 

"Сами по себе задержки выплат не заставляют вооруженные силы РФ идти против российских властей. Те, кто помогает, также считают, что их страна ведет преступную войну и что это необходимо остановить", — заявили партизаны.

Отмечается, что деньги помогают россиянам "принять решение о сотрудничестве и служат дополнительным стимулом".

Ранее стало известно, что при ударе по штабу в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был и Соколов. 

Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высокопоставленным российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.
  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымракетный ударсевастопольчерноморский флотвиктор соколов
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