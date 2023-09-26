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Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 08:33
Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили - Фото
Віктор Соколов (Фото: ресурс окупантів)

Газета Kyiv Post з посиланням на власні джерела повідомила, що командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов був знищений за допомогою незадоволених російських офіцерів.

За словами співрозмовників журналістів, удар по штабу ЧФ Росії 22 вересня у Севастополі допомагали планувати українські партизани у тимчасово окупованому Криму.

Представники партизанського руху "АТЕШ" заявили, що наведення на штаб допомогли зробити незадоволені високопосадовці росіян в обмін на фінансову винагороду — невдоволення виникло, зокрема, через затримку зарплати.

"Самі по собі затримки виплат не змушують збройні сили РФ йти проти російської влади. Ті, хто допомагає, також вважають, що їхня країна веде злочинну війну і що це необхідно зупинити", — заявили партизани.

Зазначається, що гроші допомагають росіянам "ухвалити рішення про співпрацю і є додатковим стимулом".

Раніше стало відомо, що під час удару по штабу в Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких був і Соколов.

Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.
  • Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

Читайте також: Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка

Дмитро Гриниченко
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