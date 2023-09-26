RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | Росія публікує фото з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ. ССО перевіряють

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 16:02
Росія публікує фото з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ. ССО перевіряють - Фото
Віктор Соколов (Фото - mil.ru)

Сили спецоперацій уточнюють інформацію щодо знищення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок українського ракетного удару по Севастополю 22 вересня. Про це повідомила пресслужба ССО після "відповіді" росіян із нібито живим Соколовим.

В ССО нагадали, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери, і "наявні джерела стверджують", що серед загиблих був і командувач ЧФ РФ.

За даними ССО, багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь із начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міноборони РФ опублікувало фото, зроблені, як стверджується, на засіданні колегії російського військового відомства. На одному зі знімків можна побачити нібито Соколова.

Також до цього речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає інформації про загибель Соколова.

Росія публікує фото з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ. ССО перевіряють

  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • 25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовані 34 офіцери, ще 105 окупантів зазнали поранень.

Читайте також: Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначорноморський флот рфСевастопольссовіктор соколов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 