Росія публікує фото з нібито живим командувачем Чорноморського флоту РФ. ССО перевіряють

Сили спецоперацій уточнюють інформацію щодо знищення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок українського ракетного удару по Севастополю 22 вересня. Про це повідомила пресслужба ССО після "відповіді" росіян із нібито живим Соколовим.

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В ССО нагадали, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери, і "наявні джерела стверджують", що серед загиблих був і командувач ЧФ РФ.

За даними ССО, багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.



"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь із начебто живим Соколовим – наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Міноборони РФ опублікувало фото, зроблені, як стверджується, на засіданні колегії російського військового відомства. На одному зі знімків можна побачити нібито Соколова.

Також до цього речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у нього немає інформації про загибель Соколова.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовані 34 офіцери, ще 105 окупантів зазнали поранень.

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