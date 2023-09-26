Умєров про те, чи живий командувач Чорноморського флоту РФ: Якщо мертвий – добре для всіх

Якщо командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов мертвий, то "це хороша новина для всіх". Про це у коментарі CNN сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

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Журналісти зазначили, що Умєров не підтвердив і не спростував знищення Соколова 22 вересня внаслідок українського ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

"Він знаходиться на наших тимчасово окупованих територіях... Його взагалі там бути не повинно. Тож якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території", – сказав глава оборонного відомства.

Сьогодні Міноборони РФ опублікувало фото, зроблені на засіданні колегії російського військового відомства. На одному зі знімків можна побачити нібито Соколова. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

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