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У Байдена не могут подтвердить ликвидацию командира Черноморского флота РФ Соколова

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 06:49
У Байдена не могут подтвердить ликвидацию командира Черноморского флота РФ Соколова - Фото
Карин Жан-Пьер (Фото: ЕРА)

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя на брифинге новость о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова, заявила, что США не могут сейчас подтвердить это.

26 сентября Минобороны РФ опубликовало видео, сделанное на заседании коллегии российского военного ведомства. На одном из кадров можно увидеть Соколова. Подразделения ССО после этого сообщили, что уточняют информацию об уничтожении командующего ЧФ РФ.

По словам спикера Белого дома, ей известно о видео, опубликованном в России, но еще рано что-то комментировать.

"Мы видели отчеты и, конечно, мы знаем о видео. Сейчас мне просто нечего подтверждать", – ответила она.

Министр обороны Рустем Умеров также затруднился подтвердить ликвидацию высокопоставленного российского чиновника. Он сказал, что "если Соколов мертв, это хорошая новость для всех".

  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
  • 25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

Читайте также: Kyiv Post: Командующего ЧФ России Соколова помогли уничтожить недовольные офицеры. Их подкупили

Милана Головань
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