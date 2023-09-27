RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Байдена не можуть підтвердити ліквідацію командира Чорноморського флоту РФ Соколова

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 06:49
У Байдена не можуть підтвердити ліквідацію командира Чорноморського флоту РФ Соколова - Фото
Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи на брифінгу новину про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова, заявила, що США не можуть зараз підтвердити це.

26 вересня Міноборони РФ опублікувало відео, зроблене на засіданні колегії російського військового відомства. На одному із кадрів можна побачити нібито Соколова. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.

За словами речниці Білого дому, їй відомо про відео, опубліковане в Росії, але ще зарано щось коментувати.

"Ми бачили звіти та, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати", – відповіла вона.

Міністр оборони Рустем Умєров також не зміг підтвердити ліквідацію високопоставленого російського чиновника. Він сказав, що "якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх".

  • Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • 25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Читайте також: Kyiv Post: Командувача ЧФ Росії Соколова допомогли знищити незадоволені офіцери. Їх підкупили

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСевастопольчорноморський флотКарін Жан-П'єрвіктор соколов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 