У Байдена не можуть підтвердити ліквідацію командира Чорноморського флоту РФ Соколова

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи на брифінгу новину про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова, заявила, що США не можуть зараз підтвердити це.

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26 вересня Міноборони РФ опублікувало відео, зроблене на засіданні колегії російського військового відомства. На одному із кадрів можна побачити нібито Соколова. Підрозділи ССО після цього повідомили, що уточнюють інформацію про знищення командувача ЧФ РФ.

За словами речниці Білого дому, їй відомо про відео, опубліковане в Росії, але ще зарано щось коментувати.



"Ми бачили звіти та, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати", – відповіла вона.

Міністр оборони Рустем Умєров також не зміг підтвердити ліквідацію високопоставленого російського чиновника. Він сказав, що "якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх".

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи в штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

25 вересня у ССО заявили, що внаслідок ракетного удару по Севастополю було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

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