ВМС о состоянии Черноморского флота РФ: Без флагмана, штаба и, скорее всего, командующего

Нанесение "функционального" поражения Черноморскому флоту РФ – совокупность продолжающихся действий многих составляющих Сил обороны и безопасности, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. По состоянию на данный момент ЧФ оккупантов остался без флагмана, штаба и, скорее всего, командующего, рассказал он в эфире телемарафона.

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Военного спросили, какими средствами наносилось "функциональное" поражение ЧФ России.

"Это совокупность действий многих составляющих обороны и безопасности Украины. Здесь буквально привлечены все составляющие ВСУ - и Воздушные силы, и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки. Работали, работают и будут работать в этой направленности и в этом направлении. Потому что все прекрасно понимают, что наша безопасность заключается в освобождении акватории [Черного и Азовского морей], что напрямую связано с освобождением временно оккупированной территории Крыма, и это неразрывно [связано]", – пояснил Плетенчук.

По его словам, поэтому "бавовна" (взрывы. – Ред.) происходит в самом Крыму и будет продолжаться там дальше.

Также это касается и незаконно построенного Керченского моста, заметил военный.

"Но все это имеет какие-то этапы постепенные, планирование и выполнение этих планов. Сейчас они [ЧФ] остались, на языке фактов, без флагмана, без штаба и, скорее всего, без командующего", – подытожил он.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что ЧФ РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись портами, где он "не будет влиять на Украину".

Плетенчук ответил, что "функциональное" поражение ЧФ РФ означает, что действия Сил обороны в Азово-Черноморском регионе имеют результат. По его словам, оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.

27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.

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