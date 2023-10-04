ВМС о состоянии Черноморского флота РФ: Без флагмана, штаба и, скорее всего, командующего
Нанесение "функционального" поражения Черноморскому флоту РФ – совокупность продолжающихся действий многих составляющих Сил обороны и безопасности, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. По состоянию на данный момент ЧФ оккупантов остался без флагмана, штаба и, скорее всего, командующего, рассказал он в эфире телемарафона.
Военного спросили, какими средствами наносилось "функциональное" поражение ЧФ России.
"Это совокупность действий многих составляющих обороны и безопасности Украины. Здесь буквально привлечены все составляющие ВСУ - и Воздушные силы, и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки. Работали, работают и будут работать в этой направленности и в этом направлении. Потому что все прекрасно понимают, что наша безопасность заключается в освобождении акватории [Черного и Азовского морей], что напрямую связано с освобождением временно оккупированной территории Крыма, и это неразрывно [связано]", – пояснил Плетенчук.
По его словам, поэтому "бавовна" (взрывы. – Ред.) происходит в самом Крыму и будет продолжаться там дальше.
Также это касается и незаконно построенного Керченского моста, заметил военный.
"Но все это имеет какие-то этапы постепенные, планирование и выполнение этих планов. Сейчас они [ЧФ] остались, на языке фактов, без флагмана, без штаба и, скорее всего, без командующего", – подытожил он.
- Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что ЧФ РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись портами, где он "не будет влиять на Украину".
- Плетенчук ответил, что "функциональное" поражение ЧФ РФ означает, что действия Сил обороны в Азово-Черноморском регионе имеют результат. По его словам, оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано.
- В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
- 25 сентября в ССО заявили, что в результате ракетного удара по Севастополю был уничтожен командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. В общей сложности якобы ликвидировано 34 офицера, еще 105 оккупантов получили ранения.
- 27 сентября пропагандистское российское издание Звезда, принадлежащее Минобороны страны-агрессора, опубликовало ряд видео, на которых Соколов якобы жив.
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