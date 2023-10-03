ВМС ответили на фразу о поражении Черноморского флота РФ: Есть прогресс, но списывать рано

"Функциональное" поражение Черноморского флота РФ означает, что действия Сил обороны в Азово-Черноморском регионе имеют результат, заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Оккупанты "вынуждены прятаться" на море, но списывать со счетов врага еще рано, рассказал он в эфире телемарафона.

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Военный комментировал заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, что Черноморский флот РФ потерпел "функциональное" поражение, потому что вынужден разойтись по портам, где он "не будет влиять на Украину".

"С точки зрения наших военных это означает, что все, что мы делаем в акватории Азово-Черноморского региона (их в принципе следует рассматривать как единое целое, потому что это достаточно такой замкнутый бассейн), все это имеет результат и имеет соответствующие для нашего врага и для нас последствия. И позволяет нам говорить о каком-то прогрессе, в принципе", – объяснил Плетенчук.

Он отметил, что более года назад Силы обороны "отогнали" оккупантов от южного побережья Одесской и Николаевской областей, и по состоянию на настоящий момент захватчики на море "вынуждены прятаться".

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В то же время военный сказал, что россияне продолжают нести службу в море и выполнять задачи, однако уже не чувствуют себя свободно в акватории.

"Конечно, они продолжают нести службу в море. Конечно, они выполняют задачи. Например, сейчас четыре единицы в море. И даже среди них есть носители [ракет]. Но, например, этот носитель сейчас разряжен. Так же для него это такой некий фактор опасности, и ему нужно зайти в Севастополь для того, чтобы зарядиться. Потому что они только там могут зарядить "Калибры" печально известные. И да, они не чувствуют себя свободно в акватории, они не позволяют себе сейчас того, что позволяли еще этим летом. Поэтому, в каком-то смысле, да (нанесено "функциональное" поражение. – Ред.), но списывать со счетов конечно нашего врага рано", – пояснил спикер ВМС.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило британское издание Sky News.

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