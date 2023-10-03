ВМС відповіли на фразу про поразку Чорноморського флоту РФ: Є прогрес, але списувати зарано

"Функціональна" поразка Чорноморського флоту РФ означає, що дії Сил оборони в Азово-Чорноморському регіоні мають результат, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Окупанти "вимушені ховатися" на морі, але списувати з рахунків ворога ще зарано, розповів він в етері телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військовий коментував заяву заступника міністра оборони Великої Британії Джеймса Гіппі, що Чорноморський флот РФ зазнав "функціональної" поразки, тому що змушений розійтися портами, де він "не впливатиме на Україну".

"З точки зору наших військових це означає, що все, що ми робимо в акваторії Азово-Чорноморського регіону (їх в принципі слід розглядати як єдине ціле, тому що це досить такий замкнений басейн), все це має результат і має наслідки відповідні для нашого ворога, для нас. І дозволяє нам казати про якийсь прогрес, в принципі", – пояснив Плетенчук.

Він зауважив, що понад рік тому Сили оборони "відігнали" окупантів від південного узбережжя Одещини та Миколаївщини, і станом на зараз загарбники на морі "вимушені ховатися".

Дивіться також: Севастополь. З'явився момент прильоту по штабу Чорноморського флоту РФ – відео, фото

Водночас військовий сказав, що росіяни продовжують нести службу в морі та виконувати завдання, проте вже не почувають себе вільно в акваторії.

"Звісно, вони продовжують нести службу в морі. Звісно, вони виконують завдання. Наприклад, зараз чотири одиниці в морі. І навіть серед них є носії [ракет]. Але, наприклад, цей носій зараз розряджений. Так само для нього це є такий деякий фактор небезпеки, і йому треба зайти у Севастополь для того, щоб зарядитися. Тому що вони лише там можуть зарядити "Калібри" сумнозвісно відомі. І так, вони не почувають себе вільно в акваторії, вони не дозволяють собі зараз того, що дозволяли ще цього літа. Тому, в якомусь сенсі, так (завдано "функціональної" поразки. – Ред.), але списувати з рахунків звісно нашого ворога зарано", – пояснив речник ВМС.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію про Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг зазнати катастрофічних ушкоджень, фото – союзники

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.