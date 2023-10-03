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Чорноморський флот РФ зазнав поразки, він змушений розійтися в порти — міністр Британії

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03.10.2023, 14:07
Чорноморський флот РФ зазнав поразки, він змушений розійтися в порти — міністр Британії - Фото
Джеймс Гіппі (Фото: скриншот із відео)

Міністр збройних сил Великої Британії (заступник міністра оборони) Джеймс Гіппі заявив, що Чорноморський флот Росії зазнав "функціональної" поразки. Про це він повідомив на відкритті Варшавського безпекового форуму, передає Укрінформ.

За його словами, якщо минулого року показником успіху Сил оборони став наступ у Харківській області, то цього року — регулярні удари по окупантах у Чорному морі.
Він зазначив, що Україна знищила підводний човен, великий десантний корабель та штаб ЧФ.

"Функціональна поразка Чорноморського флоту, тому що він змушений розійтися портами, де він не впливатиме на Україну, і це величезна заслуга і такий же важливий прогрес, як і те, що відбувалося в Харківській області минулого року", – сказав Гіппі.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • Версію про Storm Shadow, із посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий БДК "Мінськ" після удару Сил оборони по Севастополю: відео

Дмитро Гриниченко
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