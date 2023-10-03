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Черноморский флот РФ потерпел поражение, он вынужден разойтись в порты — министр Британии

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 14:07
Черноморский флот РФ потерпел поражение, он вынужден разойтись в порты — министр Британии - Фото
Джеймс Хиппи (Фото: скриншот с видео)

Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи заявил, что Черноморский флот России потерпел "функциональное" поражение. Об этом он сообщил на открытии Варшавского форума безопасности, передает Укринформ.

По его словам, если в прошлом году показателем успеха Сил обороны стало наступление в Харьковской области, то в этом — регулярные удары по оккупантам в Черном море.
Он отметил, что Украина уничтожила подводную лодку, большой десантный корабль и штаб ЧФ. 

"Функциональное поражение Черноморского флота, потому что он вынужден разойтись по портам, где он не будет оказывать влияния на Украину, и это огромная заслуга и столь же важный прогресс, как и то, что происходило в Харьковской области в прошлом году", — сказал Хиппи. 

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко
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