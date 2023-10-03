Черноморский флот РФ потерпел поражение, он вынужден разойтись в порты — министр Британии

Министр вооруженных сил Великобритании (замминистра обороны) Джеймс Хиппи заявил, что Черноморский флот России потерпел "функциональное" поражение. Об этом он сообщил на открытии Варшавского форума безопасности, передает Укринформ.

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По его словам, если в прошлом году показателем успеха Сил обороны стало наступление в Харьковской области, то в этом — регулярные удары по оккупантам в Черном море.

Он отметил, что Украина уничтожила подводную лодку, большой десантный корабль и штаб ЧФ.

"Функциональное поражение Черноморского флота, потому что он вынужден разойтись по портам, где он не будет оказывать влияния на Украину, и это огромная заслуга и столь же важный прогресс, как и то, что происходило в Харьковской области в прошлом году", — сказал Хиппи.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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