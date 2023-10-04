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Спецназовцы ГУР имели бой в Крыму, выполнили задание и отошли. Потери несоразмерны – Юсов

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 15:26
Спецназовцы ГУР имели бой в Крыму, выполнили задание и отошли. Потери несоразмерны – Юсов - Фото
Андрей Юсов (Скриншот по видео)

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы Главного управления разведки нанесли потери захватчикам и отошли после выполнения задания, у защитников тоже есть потери, но не соизмеримые с российскими, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Продолжается спецоперация по деоккупации Крыма, рассказал он в комментарии Украинской правде.

Юсов уточнил, что после выполнения задания группа спецназовцев отошла, пишет УП.

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими", – сказал он.

По его словам, идет спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма.

"Обращаемся ко всем жителям полуострова с призывом ждать и всячески помогать Силам обороны в возвращении украинских территорий", – подытожил представитель ГУР.

  • 4 сентября ГУР показало видео, как спецназовцы высадились на территории временно оккупированного Крыма.
  • 24 августа, в День Независимости, ГУР и Военно-морские силы совершили спецоперацию в Крыму.
  • Тогда Юсов заявил, что произошла высадка личного состава на территории полуострова: цели достигнуты, потерь среди личного состава нет.

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Артём Джерипа
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