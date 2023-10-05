Главное управление разведки Минобороны опубликовало новое видео спецоперации в Крыму, в рамках которой бойцы произвели высадку на полуострове и нанесли поражение по российским захватчикам.

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Об этой спецоперации украинская разведка сообщила вчера, а сегодня показала новое видео и озвучила дополнительные детали.

В рамках спецоперации разведчики подразделения спецназначения "Артан" высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах.

Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими захватчиками на указанных оккупированных территориях, нанеся врагу значительные потери, отметили в ГУР.

"На пути отхода после выполнения боевой задачи в Крыму воины "Артана" также провели бой на море – противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации", – сообщили в разведке.

Командир "Артана" Виктор Торкотюк отметил, что это не первая и не последняя операция в Крыму, но о большинстве из них станет известно лишь со временем.

"Последствия нашей работы враг будет ощущать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчикам о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", – сказал Торкотюк.

4 октября ГУР сообщило о спецоперации в Крыму и показало видео со спецназовцами, которые ночью подплывают к полуострову на водных скутерах.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время спецоперации состоялся бой с россиянами, в результате которого есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. Есть потери и среди украинских защитников, но они "не соразмерны с российскими".

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