Буданов о высадках в Крыму: Да, есть потери, это глобальная задумка. Один наш попал в плен
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что высадки диверсионных групп во временно оккупированном Крыму являются частью "глобальной задумки". Об этом он сообщил в интервью УП.
По его словам, есть глобальная задумка, которая заключается в подготовке к освобождению Крыма.
Он отметил, что Силы обороны наносят массированные ракетные удары по Черноморскому флоту, удары по комплексам противовоздушной обороны, радиотехнической разведки, аэродромам и других военных объектах.
"Идут операции для проверки путей для дальнейшего захода крупных элементов для освобождения Крыма с его западной стороны. Эпизодов высадок очень много. Основная цель — находить и проверять пляжи для высадки более или менее серьезных групп. У них есть попутные задачи", — сказал Буданов.
Разведчик заявил, что недавно одна группа приняла бой и признал, что один из украинских бойцов попал в плен.
"В ту ночь высаживалось несколько групп в разных местах. Одна группа попала на противника, завязался бой, нормальный бой, к сожалению есть потери, но так бывает, у них тоже есть потери. Они взяли в плен одного нашего военного, это правда", — резюмировал он.
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