Буданов о высадках в Крыму: Да, есть потери, это глобальная задумка. Один наш попал в плен

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что высадки диверсионных групп во временно оккупированном Крыму являются частью "глобальной задумки". Об этом он сообщил в интервью УП.

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По его словам, есть глобальная задумка, которая заключается в подготовке к освобождению Крыма.

Он отметил, что Силы обороны наносят массированные ракетные удары по Черноморскому флоту, удары по комплексам противовоздушной обороны, радиотехнической разведки, аэродромам и других военных объектах.

"Идут операции для проверки путей для дальнейшего захода крупных элементов для освобождения Крыма с его западной стороны. Эпизодов высадок очень много. Основная цель — находить и проверять пляжи для высадки более или менее серьезных групп. У них есть попутные задачи", — сказал Буданов.

Разведчик заявил, что недавно одна группа приняла бой и признал, что один из украинских бойцов попал в плен.

"В ту ночь высаживалось несколько групп в разных местах. Одна группа попала на противника, завязался бой, нормальный бой, к сожалению есть потери, но так бывает, у них тоже есть потери. Они взяли в плен одного нашего военного, это правда", — резюмировал он.

4 октября ГУР сообщило о спецоперации в Крыму и показало видео со спецназовцами, которые ночью подплывают к полуострову на водных скутерах.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время спецоперации состоялся бой с россиянами, в результате которого есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. Есть потери и среди украинских защитников, но они "не соразмерны с российскими".

24 августа, в День Независимости, ГУР и Военно-морские силы совершили спецоперацию в Крыму.

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