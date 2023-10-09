Буданов подтвердил неудачные попытки высадки в Энергодаре. Рассказал, что помешало успеху

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал о трех неудачных попытках высадки во временно оккупированном Энергодаре. Об этом он сообщил в интервью NV.

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По его словам, в 2022 году спецназ ГУР три раза пытался высадиться в Энергодаре — воины пересекали Каховское водохранилище на надувных лодках и десантировались на левый берег Днепра, но закрепиться не смогли.

Он отметил, что успешной реализации помешали, "как управленческие, так и исполнительные недочеты".

Одновременно разведчик заявил, что эти рейды, а также действия агентуры в итоге помешали россиянам подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергетической системе.

Буданов сказал, что операции в Энергодаре дали практические навыки командирам и бойцам, как действовать на воде — этот опыт использовался во время высадки в Крыму.

"В Кремле был шок: в их понимании высадка в Крыму — дело практически невозможное. Но они увидели, что это вполне реально. Так был разрушен очередной российский миф", — подчеркнул начальник ГУР.

Ранее западные медиа, а также российские пропагандисты писали о попытках высадок в Энергодаре, однако украинское командование этого не подтверждало.

Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию РФ, чем шире будут операции там, тем лучше.

По мнению начальника ГУР, после победы Украины в России возникнет реваншизм, на восстановление военного аспекта у нее уйдет минимум 10 лет.

Буданов: Путина и его окружение в РФ называют "клуб, кому за 70". Это агенты нам доложили.

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