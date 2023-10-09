Буданов підтвердив невдалі спроби висадки в Енергодарі. Розповів, що завадило успіху

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов розповів про три невдалі спроби висадки у тимчасово окупованому Енергодарі. Про це він повідомив в інтерв'ю NV.

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За його словами, 2022 року спецпризначенці ГУР тричі намагався висадитися в Енергодарі — воїни перетинали Каховське водосховище на надувних човнах і десантувались на лівий берег Дніпра, але закріпитися не змогли.

Він зазначив, що успішній реалізації завадили, "як управлінські, так і виконавчі недоліки".

Водночас розвідник заявив, що ці рейди, а також дії агентури в результаті перешкодили росіянам під'єднати Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергетичної системи.

Буданов сказав, що операції в Енергодарі дали практичні навички командирам і бійцям, як діяти на воді – цей досвід використовувався під час висадки у Криму.

"У Кремлі був шок: у їхньому розумінні висадка в Криму – справа практично неможлива. Але вони побачили, що це цілком реально. Так було зруйновано черговий російський міф", – наголосив начальник ГУР.

Раніше західні медіа, а також російські пропагандисти писали про спроби висадок в Енергодарі, проте українське командування цього не підтверджувало.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: Путіна та його оточення у РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли.

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