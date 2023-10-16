Командир ГУР: Виконали завдання у висадці в Енергодарі, операції допомогли з Херсоном

Спецпризначенцям Головного управління розвідки вдалося виконати завдання під час однієї з висадок у тимчасово окупованому Енергодарі у 2022 році, розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий". Росіяни були змушені укріплювати цю ділянку через операції, що послужило на користь Херсонському напрямку, заявив він в інтерв'ю РБК-Україна.

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Після вступу до "Артану" "Лютий" воював у складі штурмових груп, як правило, одна така група складається з 30 людей, пише ЗМІ.

Одним із перших завдань, у яких брав участь спецпризначенець, було десантування в Енергодарі.

Ця операція тривала близько двох місяців – від початку вересня до кінця жовтня 2022 року, передає видання.

"Тоді було вже досить холодно, а це була висадка на човнах. Було складно. Детальний список завдань, які ми тоді виконували, розкривати не можу, але нам вдалося їх виконати", – розповів "Лютий".

За його словами, спецпризначенці ГУР влаштовували майже кожні два дні "набіги" Дніпром, аби спровокувати окупантів укріплювати саме цю ділянку.

Спецпризначенець зауважив, що це своєю чергою послужило на користь Херсонському напрямку.

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів про три невдалі спроби висадки у тимчасово окупованому Енергодарі: успішній реалізації завадили "як управлінські, так і виконавчі недоліки".

У вересні партизани та ГУР завдали ударів трьома дронами по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Енергодарі.

"Лютий" повідомив, що Буданов під час однієї з операцій у переговорах по рації змусив 19 російських окупантів здатися в полон.

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