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ГУР: Партизаны уничтожили авто с ФСБ-шниками в оккупированном Бердянске

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 10:27
ГУР: Партизаны уничтожили авто с ФСБ-шниками в оккупированном Бердянске - Фото

Движение сопротивления подорвало автомобиль с представителями российской Федеральной службы безопасности во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Удачная операция произошла 23 октября 2023 года, путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей ФСБ, сообщает ведомство.

Акцию провели на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую ФСБ-шники превратили в свое укрытие, отмечает ГУР.

"Среди ликвидированных в Бердянске оккупантов ― российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины", ― пишет военная разведка.

По данным ГУР, после подрыва автомобиля гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожья распорядился увеличить комендантское время с 21:00 до 05:00.

В свою очередь, представители спецслужб РФ "немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новый притон", отмечает ведомство.

"Впрочем, это место тоже хорошо известно для храбрых подпольщиков ― патриотов Украины", ― подытожили в военной разведке.

  • В сентябре украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

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Артём Джерипа
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