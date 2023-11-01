Українські захисники знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських загарбників на Авдіївському напрямку. Відео опублікував підрозділ "БУАР" 110-ої окремої механізованої бригади.

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Бойову роботу виконали воїни "БУАР" спільно з Силами спецоперацій "А".

"Вражаюче видовище можна було спостерігати за десятки кілометрів", – прокоментували знищення "Солнцепека" у підрозділі.

На відео український дрон-камікадзе влучає у вогнеметну систему, після чого відбувається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

21 вересня у 47-й бригаді поширили відео, як на одному з напрямків фронту російські окупанти відкрили вогонь по інших загарбниках із "Солнцепека".

7 жовтня СБУ показала, як навела HIMARS на російський "Солнцепек", внаслідок чого "гордість" російського військово-промислового комплексу було знищено разом з екіпажем та боєкомплектом.

23 жовтня підрозділ Shadow показав знищення "Солнцепека", котрий "перетворився на сонечко".

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