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"Вражаюче видовище". Сили оборони підірвали "Солнцепек", було видно за кілометри – відео видео

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 22:50
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Українські захисники знищили важку вогнеметну систему "Солнцепек" російських загарбників на Авдіївському напрямку. Відео опублікував підрозділ "БУАР" 110-ої окремої механізованої бригади.

Бойову роботу виконали воїни "БУАР" спільно з Силами спецоперацій "А".

"Вражаюче видовище можна було спостерігати за десятки кілометрів", – прокоментували знищення "Солнцепека" у підрозділі.

На відео український дрон-камікадзе влучає у вогнеметну систему, після чого відбувається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
  • 21 вересня у 47-й бригаді поширили відео, як на одному з напрямків фронту російські окупанти відкрили вогонь по інших загарбниках із "Солнцепека".
  • 7 жовтня СБУ показала, як навела HIMARS на російський "Солнцепек", внаслідок чого "гордість" російського військово-промислового комплексу було знищено разом з екіпажем та боєкомплектом.
  • 23 жовтня підрозділ Shadow показав знищення "Солнцепека", котрий "перетворився на сонечко".

Дивіться також: Російський танк Т-90 "познайомився" з українським дроном-камікадзе – відео знищення

Артем Джеріпа
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війнаавдіївкассосолнцепек110 омбр

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