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Дрон 47 ОМБр зафіксував френдлі-фаєр: Окупанти перебили своїх із "Солнцепека" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 21:46
Відео: 47 ОМБр
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Дрон бійців 47 окремої механізованої бригади зафільмував, як на одному з напрямків фронту російські окупанти відкрили вогонь по інших загарбниках із важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

На поширеному ролику видно, як ділянкою дороги поміж полів рухається російський танк, а за ним — бронемашини. В якийсь момент відбувається влучання у ворожу техніку – спочатку у танк, а після його займання, те саме стається й з броньовиками.

Пізніше стає зрозуміло, що по техніці було завдано удару іншими окупантами – вони скерували на своїх же "Солнцепек".

Після того, як російські десантники висадились та спробували сховатися у траншеї, їхні товариші зі служби почали добивати їх "Солнцепеком".

Наслідок — потужні вибухи та клуби диму вздовж всього периметра.

  • Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.
  • Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.
  • За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.

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Мілана Головань
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війнасолнцепек47 омбр
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