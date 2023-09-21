Дрон бійців 47 окремої механізованої бригади зафільмував, як на одному з напрямків фронту російські окупанти відкрили вогонь по інших загарбниках із важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек".

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На поширеному ролику видно, як ділянкою дороги поміж полів рухається російський танк, а за ним — бронемашини. В якийсь момент відбувається влучання у ворожу техніку – спочатку у танк, а після його займання, те саме стається й з броньовиками.

Пізніше стає зрозуміло, що по техніці було завдано удару іншими окупантами – вони скерували на своїх же "Солнцепек".

Після того, як російські десантники висадились та спробували сховатися у траншеї, їхні товариші зі служби почали добивати їх "Солнцепеком".

Наслідок — потужні вибухи та клуби диму вздовж всього периметра.

Ще одне FPV-відео: росіяни хотіли висадитись із човна під Херсоном, але на Дніпрі їх "оштрафував" дрон Сил оборони.

Ось відео, як українські FPV-оператори підірвали російських FPV-операторів у Донецькому аеропорту.

За інформацією Bild, ЗСУ переміщають фронтові бомбардувальники Су-24 із ракетами Storm Shadow/SCALP кожні 24 години, щоб захиститись від ударів росіян.

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