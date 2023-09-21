Дрон бойцов 47 отдельной механизированной бригады снял, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по другим захватчикам из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

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На ролике видно, как по участку дороги между полями движется российский танк, а за ним — бронемашины. В какой-то момент происходит попадание во вражескую технику: сначала в танк, а после его возгорания, то же самое происходит и с броневиками.

Позже становится понятно, что по технике был нанесен удар другими оккупантами – они направили на своих же "Солнцепек".

После того как российские десантники высадились и пытались скрыться в траншее, их сослуживцы начали добивать "товарищей" из "Солнцепека".

Следствие – мощные взрывы и клубы дыма по всему периметру.

Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.

Вот видео, как украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.

По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

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