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Дрон 47 ОМБр зафиксировал френдли-файер: Оккупанты перебили своих из "Солнцепека" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 21:46
Видео: 47 ОМБр
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Дрон бойцов 47 отдельной механизированной бригады снял, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по другим захватчикам из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

На ролике видно, как по участку дороги между полями движется российский танк, а за ним — бронемашины. В какой-то момент происходит попадание во вражескую технику: сначала в танк, а после его возгорания, то же самое происходит и с броневиками.

Позже становится понятно, что по технике был нанесен удар другими оккупантами – они направили на своих же "Солнцепек".

После того как российские десантники высадились и пытались скрыться в траншее, их сослуживцы начали добивать "товарищей" из "Солнцепека".

Следствие – мощные взрывы и клубы дыма по всему периметру.

  • Еще одно FPV-видео: россияне хотели высадиться с лодки под Херсоном, но на Днепре их "оштрафовал" дрон Сил обороны.
  • Вот видео, как украинские FPV-операторы взорвали российских FPV-операторов в Донецком аэропорту.
  • По информации Bild, ВСУ перемещают фронтовые бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP каждые 24 часа, чтобы защититься от ударов россиян.

Смотрите также: HIMARS уничтожил российскую РЛС "Зоопарк": видео удара с беспилотника Shark

Милана Головань
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войнасолнцепек47 омбр
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