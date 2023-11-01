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"Впечатляющее зрелище". Силы обороны взорвали "Солнцепек", было видно за километры: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 22:50
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Украинские защитники уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских захватчиков на Авдеевском направлении. Видео опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

Боевую работу проделали воины подразделения "БУАР" 110-й отдельной механизированной бригады совместно с Силами спецопераций "А".

"Поразительное зрелище можно было наблюдать за десятки километров", – прокомментировали уничтожение "Солнцепека" в Страткоме ВСУ.

На видео украинский дрон-камикадзе попадает в огнеметную систему, после чего происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
  • 21 сентября в 47-й бригаде распространили видео, как на одном из направлений фронта российские оккупанты открыли огонь по другим захватчикам из "Солнцепека".
  • 7 октября СБУ показала, как навела HIMARS на российский "Солнцепек", в результате чего "гордость" российского военно-промышленного комплекса была уничтожена вместе с экипажем и боекомплектом.
  • 23 октября подразделение Shadow показало уничтожение "Солнцепека", который "превратился в солнышко".

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Артём Джерипа
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войнаавдеевкассосолнцепек110 омбр

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