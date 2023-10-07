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"Солнцепек" готовился ударить по ВСУ, но сдетонировал и сгорел от удара HIMARS – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 16:21
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины навела HIMARS на российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", в результате чего "гордость" российского военно-промышленного комплекса была уничтожена вместе с экипажем и боекомплектом.

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Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию российского "Солнцепека" – она должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые ведут контрнаступление на этом направлении.

"Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
  • С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили около 281 700 россиян, 4800 танков, 6688 артсистем, 808 РСЗО и тысячи единиц другой военной техники оккупантов.

Смотрите также: Дрон 47 ОМБр зафиксировал френдли-файер: Оккупанты перебили своих из "Солнцепека" – видео

Оксана Житнюк
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