Служба безопасности Украины навела HIMARS на российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", в результате чего "гордость" российского военно-промышленного комплекса была уничтожена вместе с экипажем и боекомплектом.



Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Сотрудники Запорожского управления СБУ во время разведки зафиксировали позицию российского "Солнцепека" – она должна была нанести удар по позициям украинских военных, которые ведут контрнаступление на этом направлении.

"Но благодаря координации сотрудников Службы безопасности и артиллеристов ВСУ ТОС-1А "Солнцепек" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом. И в финальном поединке с ракетой HIMARS вражеский "Солнцепек" отпраздновал свое поражение роскошным салютом", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны уничтожили около 281 700 россиян, 4800 танков, 6688 артсистем, 808 РСЗО и тысячи единиц другой военной техники оккупантов.

Смотрите также: Дрон 47 ОМБр зафиксировал френдли-файер: Оккупанты перебили своих из "Солнцепека" – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.